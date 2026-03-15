Dos futbolistas iraníes permanecen en Australia tras retirar cinco su solicitud de asilo

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Sídney (Australia), 16 mar (EFE).- Solo dos integrantes de la selección femenina de fútbol de Irán permanecen en Australia después de que otras cinco miembros de la delegación que habían solicitado protección decidieran retirar sus peticiones de asilo y abandonar el país, según confirmaron este lunes fuentes gubernamentales.

La última salida se produjo durante la noche, cuando una quinta integrante del equipo retiró su solicitud de asilo y dejó Australia, sumándose a otras cuatro personas -dos jugadoras, una integrante del cuerpo técnico y otra futbolista- que habían optado por regresar en los últimos días.

Las deportistas formaban parte de un grupo de siete miembros de la delegación iraní que solicitaron protección en Australia tras disputar la Copa Asiática femenina en Gold Coast, en la costa este del país.

La semana pasada, el Gobierno australiano concedió visados humanitarios a las siete personas mientras evaluaba su situación, después de que expertos expresaran temor ante posibles represalias si regresaban a Irán al haber sido llamadas «traidoras» por no cantar el himno nacional en su partido inaugural.

El ministro australiano de Interior, Tony Burke, aseguró este fin de semana que las autoridades ofrecieron «múltiples oportunidades» a las jugadoras que finalmente decidieron regresar a su país para reconsiderar su decisión.

«Aunque el Gobierno australiano puede asegurarse de que las oportunidades existan y se comuniquen, no podemos eliminar el contexto en el que estas mujeres toman decisiones increíblemente difíciles», señaló Burke en un comunicado.

Según las autoridades, tres de las integrantes que habían pedido asilo viajaron durante el fin de semana a Kuala Lumpur, donde se reunieron con el resto del equipo, compuesto por otra veintena de futbolistas, antes de continuar el trayecto de regreso a Teherán.

La Federación de Fútbol de Irán indicó que las jugadoras se reincorporarán a la delegación y volverán al país en los próximos días.

El caso se produjo en un contexto de creciente tensión política en Irán tras el inicio del conflicto en Oriente Medio y después de que algunas futbolistas no cantaran el himno nacional antes de su partido inaugural del torneo, un gesto interpretado como protesta y que provocó duras críticas en medios estatales iraníes.

Por el momento, dos integrantes del equipo permanecen en Australia bajo protección humanitaria, aunque las autoridades no han revelado su ubicación por motivos de seguridad. EFE

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