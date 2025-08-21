Dos grandes incendios se mantienen activos en Portugal en una jornada más «tranquila»

(Actualiza con nuevos datos del portavoz de la ANEPC)

Lisboa, 21 ago (EFE).- Dos grandes incendios rurales se mantienen activos en Portugal, incluido el fuego en el municipio de Arganil (distrito de Coimbra), en una jornada que la Protección Civil calificó como «un poco más tranquila».

El oficial de Operaciones de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC) lusa, José Costa, declaró a EFE que en el de Arganil combatían las llamas a las 14:45 hora local (una hora menos GMT) unos 1.600 efectivos, 527 vehículos y 14 medios aéreos.

Este fuego, que se originó el 13 de agosto, se ha extendido, entre otros lugares, hasta los municipios Fundão, Covilhã y Castelo Branco.

«Se están llevando a cabo trabajos de consolidación del perímetro, hay lugares donde todavía está activo», precisó Costa.

Hay otro incendio activo desde la tarde de ayer, miércoles, en Figueira de Castelo Rodrigo, próximo a la frontera con Salamanca (España), en la región de Serra da Estrela -el mayor parque natural de Portugal-.

Mantiene en el terreno a 149 bomberos, apoyados por 33 vehículos y 4 medios aéreos, según Costa, que precisó que también se ha extendido a otros cuatro municipios vecinos.

Durante la noche fue dado como dominado de nuevo el incendio que saltó desde Galicia a Montalegre (distrito de Vila Real) y que llegó a afectar a una zona industrial en la vecina Chaves, que a las 14:45 hora local de este jueves movilizaba a cerca de 378 efectivos, 119 vehículos y dos medios aéreos.

El oficial aclaró que no descartan posibles reactivaciones, ya que en esta ola se han registrado incendios «de muchos kilómetros de perímetro».

Explicó también que «el mayor problema en este momento es el viento», que esperan que aumente a finales de la tarde de hoy.

Según la web de la ANEPC, en esta jornada hay 39 incendios rurales en la región peninsular de Portugal, que han llevado a movilizar a 3.300 efectivos, 1.000 vehículos y 26 medios aéreos.

La ola de incendios se cobró en la noche del martes la tercera víctima mortal del verano en Portugal, un hombre que falleció al caerse de la máquina agrícola que conducía al combatir las llamas en el municipio de Mirandela, en el distrito de Bragança. EFE

