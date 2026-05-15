Dos grandes navieras dejan de tomar reservas en Cuba tras las nuevas sanciones de EE.UU.

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La Habana, 15 may (EFE).- Las dos navieras internacionales que mantienen operaciones con Cuba, la alemana Hapag-Lloyd y la francesa CMA CGM, han dejado de aceptar nuevos pedidos vinculados a la isla a la espera de analizar las posibles consecuencias de la Orden Ejecutiva de EE.UU. que amplía las sanciones contra La Habana.

Según confirmaron a EFE varias fuentes del sector que prefirieron mantener el anonimato, ambas compañías -que no tienen presencia física en la isla sino que trabajan a través de agentes- han tomado medidas para congelar, al menos temporalmente, el registro de reservas de espacio para transporte de mercancías, como avanzó en primer lugar el medio cubanoamericano Cibercuba.

Este 1 de mayo el presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó la Orden Ejecutiva 14404 que amenaza con congelar los activos en territorio estadounidense de personas o entidades que trabajen o hayan trabajado para el Gobierno cubano, así como de quienes le hayan apoyado financiera, material o tecnológicamente. EFE

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