Dos grupos rebeldes de R. Centroafricana dejan las armas y se suman a un acuerdo de paz

1 minuto

Nairobi, 8 oct (EFE).- Dos grupos rebeldes de la República Centroafricana (RCA) han renunciado a las armas y se han sumado al Acuerdo Político para la Paz y la Reconciliación (APPR-RCA), firmado en 2019 por catorce grupos armados, informó este miércoles la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de la ONU en el país (MINUSCA).

El presidente centroafricano, Faustin Archange Touadéra, presidió este martes una ceremonia en Bangui, la capital, que marcó la presentación oficial de documentos para la disolución total de los dos grupos armados: Antibalaka Ngaïssona y el Movimiento Revolución y Justicia (MRJ).

«Esto es un paso adelante para la paz, la seguridad y la protección de las poblaciones. Dado que estos grupos están activos en varias localidades, su disolución representa una mejora concreta en la seguridad de los civiles», declaró en un comunicado la jefa de la MINUSCA, Valentine Rugwabiza.

Desde diciembre de 2022 once de los catorce grupos armados que firmaron el APPR-RCA ya se han disuelto.

La RCA sufre una violencia sistémica desde finales de 2012, cuando una coalición de grupos rebeldes de mayoría musulmana -los Séléka («alianza» en idioma sango)- tomó Bangui y terminó por derrocar al entonces presidente François Bozizé tras diez años de gobierno (2003-2013), lo que supuso el comienzo de una guerra civil.

El país, uno de los más pobres del mundo pese a ser rico en diamantes, uranio y oro, tiene previsto celebrar elecciones generales el próximo 28 de diciembre. EFE

pa/jgb