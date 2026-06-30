Dos Guardianes de la Revolución muertos en un «ataque terrorista» en Irán

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Dos miembros de los Guardianes de la Revolución Islámica, el ejército ideológico de Irán, murieron a tiros en el oeste del país, cerca de la frontera con la región autónoma del Kurdistán iraquí, informó este martes la prensa estatal.

Fueron víctimas de un «acto terrorista y cobarde» en la localidad de Paveh (oeste), afirma la televisión pública.

Otros dos miembros de los Guardianes resultaron heridos.

Teherán suele acusar a grupos separatistas kurdos que operan cerca de la frontera de estar implicados en ataques en la región y sospecha que mantienen vínculos con Estados Unidos e Israel, sus enemigos.

Además, el lunes, en la ciudad de Saravan, en la provincia de Sistán y Baluchistán (sudeste), «el vehículo de una familia fue blanco de disparos» y dos personas murieron, indicó la televisión pública.

Las autoridades no han identificado a los autores del ataque que, según la televisión, fue llevado a cabo por «mercenarios sionistas-estadounidenses».

La república islámica emplea esta fórmula para designar a grupos separatistas o armados.

Sistán y Baluchistán, fronteriza con Pakistán y Afganistán, ha sido durante mucho tiempo escenario de enfrentamientos entre fuerzas de seguridad, grupos insurgentes y narcotraficantes.

Esta provincia, una las más pobres de Irán, alberga a muchos baluches, de confesión sunita.

La mayor parte de la población iraní es musulmana chiita.

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