Dos heridos al impactar un dron de Hizbulá en el norte de Israel pese a la tregua

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Jerusalén, 30 abr (EFE).- Un dron de Hizbulá impactó este jueves en el norte de Israel pese a la tregua vigente, lo que causó al menos dos heridos, según informaron el Ejército y los servicios de emergencia israelíes.

«Tras las sirenas que sonaron en las comunidades del norte de Israel, se identificó el impacto de un dron», publicó en sus canales el Ejército israelí.

De acuerdo con un comunicado de los portavoces del Distrito Costero de Bomberos y Rescate de Israel, el impacto se produjo en las inmediaciones de la localidad agrícola de Shomera, donde causó un «incendio de grandes proporciones».

Hasta el momento, el cuerpo de Bomberos ha informado de dos heridos, aunque no se ha precisado la gravedad de su estado.

Según el comunicado, numerosos equipos fueron desplegados en la zona y para trabajar en tareas de «extinción y evacuación de personas», así como para evitar la propagación de las llamas hacia zonas boscosas cercanas.

En otro ataque con un dron explosivo, Hizbulá mató el pasado domingo a un soldado israelí en la localidad de Taybeh del sur del Líbano, en un contexto de alto el fuego entre Israel y el país vecino auspiciado por Estados Unidos pero bajo el que se siguen produciendo ataques por parte de las dos partes.

En paralelo, Israel volvió a atacar este miércoles diversas localidades del sur del Líbano pese al alto el fuego, lo que elevó a 2.576 el número de muertos en el territorio libanés desde el inicio del conflicto hace alrededor de dos meses. EFE

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