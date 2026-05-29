Dos heridos al impactar un dron en un edificio en Rumanía

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Viena, 29 may (EFE).- Un dron ruso impactó en la madrugada de este viernes contra un edificio en la ciudad rumana de Galati, cerca de la frontera con Ucrania, desatando un incendio que causó heridas leves a dos personas, informaron las autoridades del país balcánico.

Según indicó en redes sociales la Inspección General de Situaciones de Emergencia de Rumanía, el dron impactó en el décimo piso del edificio de viviendas y su carga explosiva detonó por completo, lo que obligó a evacuar a unas 70 personas.

Los bomberos que se desplazaron al lugar han logrado extinguir el fuego. EFE

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