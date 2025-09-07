The Swiss voice in the world since 1935

Dos heridos graves al volcar un autobús cerca de Barcelona

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
2 minutos

Un autobús que se dirigía al aeropuerto de Barcelona se salió de la autopista este domingo y volcó a unos 50 km de esta ciudad española, causando dos heridos graves y varios leves, informaron los servicios de emergencias de la región de Cataluña. 

Diez personas tuvieron que ser trasladadas a centros hospitalarios tras el accidente: dos en estado grave, una menos grave y siete leves, indicó el Servicio de Emergencias Médicas (SEM) catalán en su último balance.

El resto de las 53 personas asistidas por el SEM -de varias nacionalidades- no requirieron traslado médico.

El siniestro se produjo poco después del mediodía local, cuando este autocar que cubría el trayecto entre la costera Lloret de Mar, unos 70 kilómetros al norte de Barcelona, y el aeropuerto de la segunda ciudad de España se salió de la vía en la autopista C-32 a la altura del municipio de Santa Susanna, indicó el Servicio Catalán de Tráfico en un comunicado. 

En el vehículo, que operaba una línea regular entre estos dos puntos de gran atractivo turístico, viajaban tanto pasajeros españoles como de diferentes procedencias. 

Las imágenes de los servicios de rescate mostraban un autobús de color rojo volcado de costado entre los árboles, junto a la transitada autopista.

El vehículo siguió recto en una curva que debía haber tomado y se salió de la vía cayendo después por un terraplén cubierto de vegetación, indicó a la prensa el subinspector de bomberos Pep Colàs, quien consideró que la frondosidad de la zona pudo amortiguar la caída y evitar un desenlace peor. 

«Ha sido un accidente que podría haber tenido unas consecuencias muy graves y no las ha tenido», celebró Colàs, recalcando que cuando llegaron los bomberos todos los ocupantes habían logrado salir ya del autobús. 

Todavía se desconocen las causas del siniestro.

rs/meb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
19 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR