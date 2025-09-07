Dos heridos graves al volcar un autobús cerca de Barcelona

Un autobús que se dirigía al aeropuerto de Barcelona se salió de la autopista este domingo y volcó a unos 50 km de esta ciudad española, causando dos heridos graves y varios leves, informaron los servicios de emergencias de la región de Cataluña.

Diez personas tuvieron que ser trasladadas a centros hospitalarios tras el accidente: dos en estado grave, una menos grave y siete leves, indicó el Servicio de Emergencias Médicas (SEM) catalán en su último balance.

El resto de las 53 personas asistidas por el SEM -de varias nacionalidades- no requirieron traslado médico.

El siniestro se produjo poco después del mediodía local, cuando este autocar que cubría el trayecto entre la costera Lloret de Mar, unos 70 kilómetros al norte de Barcelona, y el aeropuerto de la segunda ciudad de España se salió de la vía en la autopista C-32 a la altura del municipio de Santa Susanna, indicó el Servicio Catalán de Tráfico en un comunicado.

En el vehículo, que operaba una línea regular entre estos dos puntos de gran atractivo turístico, viajaban tanto pasajeros españoles como de diferentes procedencias.

Las imágenes de los servicios de rescate mostraban un autobús de color rojo volcado de costado entre los árboles, junto a la transitada autopista.

El vehículo siguió recto en una curva que debía haber tomado y se salió de la vía cayendo después por un terraplén cubierto de vegetación, indicó a la prensa el subinspector de bomberos Pep Colàs, quien consideró que la frondosidad de la zona pudo amortiguar la caída y evitar un desenlace peor.

«Ha sido un accidente que podría haber tenido unas consecuencias muy graves y no las ha tenido», celebró Colàs, recalcando que cuando llegaron los bomberos todos los ocupantes habían logrado salir ya del autobús.

Todavía se desconocen las causas del siniestro.

