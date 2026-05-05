Dos heridos graves por una explosión en una fábrica de motores de aviones en Francia

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París, 5 may (EFE).- Al menos dos personas resultaron heridas graves y 300 empleados fueron evacuados a causa de una explosión sucedida este martes en una fábrica de la empresa constructora de motores de aviones Safran, en el sur de Francia, informaron los medios franceses.

El accidente se produjo en la fábrica de Blagnac, en las afueras de Toulose, por motivos aún por esclarecer. Se ha abierto una investigación judicial.

Según el periódico regional La Dépêche, el accidente se produjo en un banco de pruebas de Safran Ventilation Systems.

Safran, una de las mayores empresas francesas con algo más de 100.000 empleados en todo el mundo, se dedica al desarrollo, fabricación y venta de motores y sistemas de propulsión para aviones y helicópteros tanto civiles como militares, misiles balísticos, lanzadores de satélites y equipos espaciales. EFE

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