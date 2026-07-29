Dos heridos tras la explosión de una bombona de gas en un local de comida en Caracas

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Caracas, 29 jul (EFE).- Dos personas resultaron heridas en el oeste de Caracas tras la explosión de una bombona de gas doméstico en un local de comida, informó este miércoles el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El medio estatal indicó que el siniestro se produjo a las 06:05 hora local (10:05 GMT) en un comercio que se dedica a la venta de empanadas, una masa de harina de maíz que puede estar rellena de queso, carne, pollo, entre otros.

Asimismo, señaló que luego de la explosión se acercaron al lugar funcionarios de Protección Civil, bomberos y Guardia Nacional Bolivariana (GNB, Policía militarizada) para atender la situación y revisar los daños.

Igualmente, el canal dijo que los heridos fueron trasladados al Hospital General de Lídice, en el oeste de la capital venezolana, especializado en la atención de quemaduras graves.

VTV no precisó cuáles serían las causas de la explosión de la bombona de gas.

En agosto del año pasado, cuatro personas resultaron heridas luego de que explotara un cilindro de gas doméstico en una localidad del estado venezolano Guárico (centro), según informó entonces Protección Civil.

El pasado 12 de julio del año pasado, 25 personas resultaron heridas en Caracas, entre ellos dos menores de edad, tras la explosión de un cilindro de gas de 43 kilogramos, según informó en aquel momento el jefe del Cuerpo de Bomberos de la ciudad, Pablo Palacios, que no reportó fallecidos. EFE

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