Dos hombres detenidos en Francia por el robo de joyas en el Louvre

La policía francesa detuvo a dos hombres sospechosos de haber participado en el espectacular robo de joyas en el museo del Louvre, informaron funcionarios este domingo.

Se sospecha que ambos formaron parte del comando de cuatro individuos que el domingo pasado robó, en cuestión de minutos, ocho joyas de la corona de Francia de un valor estimado en más de 100 millones de dólares.

La fiscal de París, Laure Beccuau, indicó que las detenciones se realizaron el sábado por la noche.

«Uno de los hombres arrestados estaba a punto de salir del país» desde el aeropuerto París Charles de Gaulle, indicó, confirmando informaciones difundidas por medios franceses.

Una fuente dijo a AFP que el sospechoso se disponía a abordar un vuelo con destino a Argelia. El segundo fue detenido poco después en la región parisina, según el diario Le Parisien.

Ambos fueron puestos bajo custodia policial por robo en banda organizada y asociación criminal.

Beccuau lamentó que se haya hecho pública la noticia de las detenciones, advirtiendo que «solo puede entorpecer el trabajo de los 100 investigadores movilizados para recuperar las joyas robadas y encontrar a todos los implicados».

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, también pidió discreción, aunque felicitó en X a los investigadores «que trabajaron sin descanso».

Los ladrones entraron en el museo gracias a un montacargas instalado en la calle, abrieron con una sierra discal las vitrinas donde se encontraban las joyas y huyeron en moto.

Entre las joyas que se llevaron destaca una diadema de perlas que perteneció a la emperatriz Eugenia y un conjunto de collar y pendientes de zafiros de la reina María Amelia.

– ADN y huellas dactilares –

El robo generó debate en Francia sobre la seguridad de las instituciones culturales. La directora del Louvre admitió que los ladrones aprovecharon un punto ciego en el sistema de vigilancia de los muros exteriores del museo.

Sin embargo Beccuau señaló que cámaras de seguridad públicas y privadas permitieron a los investigadores seguir el rastro de los ladrones «en París y en regiones cercanas».

Los investigadores también hallaron muestras de ADN y huellas dactilares en el lugar del crimen, gracias a objetos abandonados por los ladrones durante la fuga, como guantes, un chaleco reflectante, un soplete y herramientas eléctricas.

También dejaron caer una corona que perteneció a la emperatriz Eugenia, esposa de Napoleón III, que resultó dañada y necesita ser restaurada.

Las demás piezas aún no fueron recuperadas y corren el riesgo de ser desmanteladas, fundiendo sus monturas de metales preciosos.

Nuñez expresó su «preocupación por las joyas» en una entrevista con el semanario La Tribune Dimanche, señalando que el robo parece ser obra de una banda organizada, aunque añadió que «los ladrones siempre acaban siendo atrapados».

«El botín, lamentablemente, suele esconderse en el extranjero. Espero que no sea el caso, sigo confiando», agregó.

El robo en el Louvre es el más reciente de una serie de atracos a museos franceses. Menos de 24 horas después del robo en París, un museo en el este de Francia reportó el robo de monedas de oro y plata tras hallar una vitrina destrozada.

El mes pasado delincuentes irrumpieron en el Museo de Historia Natural de la capital francesa y se llevaron muestras de oro valoradas en 700.000 dólares.

La ministra de Cultura, Rachida Dati, anunció el viernes en X haber solicitado los resultados de una investigación sobre la seguridad del Louvre para principios de la próxima semana, con el fin de «anunciar medidas concretas para proteger» el museo.

