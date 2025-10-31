Dos hombres fallecen en Nueva York tras quedar atrapados en sótanos inundados

1 minuto

Nueva York, 31 oct (EFE).- Dos hombres fallecieron en Nueva York tras quedar atrapados en sótanos inundados durante la tormenta del jueves, según informaron las autoridades en las últimas horas.

Un hombre de 39 años murió en un hospital de Brooklyn tras ser rescatado por el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) de un sótano inundado.

Otro hombre de 43 años fue encontrado muerto dentro de una sala de calderas inundada en Manhattan por el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

Los hechos ocurrieron cuando las lluvias torrenciales inundaron calles y viviendas en toda la ciudad, lo que provocó rescates de emergencia e interrumpió el transporte público de la Gran Manzana.

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, dijo ayer en sus redes sociales que la tormenta «batió récords de precipitaciones» y que «la mayor parte cayó en tan solo 10 minutos».

Las autoridades municipales han advertido repetidamente que los sótanos y las viviendas bajo el nivel del suelo pueden volverse mortales en cuestión de minutos durante las inundaciones repentinas. EFE

syr/asg/jgb