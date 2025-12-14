Dos hombres mataron a 11 personas durante una festividad judía en una playa de Australia

afp_tickers

5 minutos

Dos hombres mataron a tiros a once personas este domingo en Bondi Beach, en Sídney, una de las playas más populares de Australia, durante una celebración de la festividad judía de Janucá, un ataque calificado de «terrorista» y «antisemita» por las autoridades.

Los servicios de emergencias trasladaron a 29 heridos a los hospitales de la zona, informó la policía de Nueva Gales del Sur.

Uno de los sospechosos del ataque murió y el segundo está en estado crítico, agregó la policía.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, declaró en un discurso televisado que fue «un ataque dirigido contra los judíos australianos», en el primer día de la fiesta de Janucá, una festividad conocida como la Fiesta de las Luces, que debió ser «un día de alegría, una celebración de la fe».

«Un acto de maldad, antisemitismo y terrorismo que ha golpeado el corazón de nuestra nación», añadió, calificando de «héroes» a los ciudadanos que se enfrentaron a uno de los tiradores y lo desarmaron.

La policía calificó el tiroteo como un acto «terrorista» y dijo haber encontrado «artefactos explosivos improvisados» en un vehículo cerca de la playa vinculado al «delincuente fallecido».

El tiroteo tuvo lugar durante un evento llamado ‘Chanukah by the Sea’ con motivo de la festividad judía de Janucá, en el que participaban cerca de 1.000 personas, informó la policía.

«Escuchamos los disparos. Fue impactante; se sintió como diez minutos solo ‘bang, bang, bang’. Parecía un arma potente», dijo a AFP Camilo Díaz, un estudiante chileno de 25 años que estaba en el lugar.

Los australianos elevaron a «héroe» a un hombre que forcejeó con uno de los agresores hasta arrebatarle el arma y permitió salvar muchas vidas en el peor tiroteo masivo en este país en años.

El medio local 7News identificó al «héroe» como Ahmed al Ahmed, de 43 años, vendedor de fruta, que habría resultado herido de dos balazos y se encuentra hospitalizado.

– «Sangre por todas partes» –

Entre los muertos se encuentra el rabino Eli Schlanger, nacido en Londres, padre de cinco hijos de 41 años que se desempeñaba como rabino asistente en el centro cultural judío Chabad de Bondi, contó su primo hermano al medio británico Jewish News.

«¿Cómo puede un rabino alegre que fue a una playa a difundir felicidad y luz, a hacer del mundo un lugar mejor, perder la vida de esta manera?», dijo el rabino Zalman Lewis, radicado en Brighton.

La cancillería francesa informó que un ciudadano del país murió en el ataque.

Dirigentes del mundo condenaron el tiroteo, desde Europa a Estados Unidos donde el presidente, Donald Trump, declaró que se trató de un acto «puramente antisemita».

El primer ministro, Benjamin Netanyahu, reprochó a Australia haber reconocido al Estado palestino.

El Ministerio de Exteriores palestino afirmó que rechaza «todas las formas de violencia, terrorismo y extremismo», en un comunicado que ratificó su solidaridad con Australia, país que reconoció al Estado palestino en septiembre junto con Reino Unido y Canadá.

En España, el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, llamó a «trabajar sin descanso para erradicar el antisemitismo y el terrorismo», en un mensaje en X.

En Argentina, el presidente Javier Milei, calificó de «horror» el ataque en Janucá, «la fiesta en la que pocos vencen a muchos. La fiesta que nos recuerda que la luz vence la oscuridad», escribió en la red X.

Bondi Beach, en el este de Sídney, es una de las playas más populares del país, donde los servicios de emergencia recibieron las primeras llamadas hacia las 18H47 (07H47 GMT), dijo la policía.

El acceso a Bondi Beach estaba lleno de objetos abandonados por personas que huyeron, indicó un periodista de AFP en el lugar.

Harry Wilson, un residente de 30 años, declaró al Sydney Morning Herald que vio «al menos diez personas en el suelo y sangre por todas partes».

– Irán condena el ataque –

El jefe de la Asociación Judía de Australia, Robert Gregory, declaró que el tiroteo fue «una tragedia, absolutamente previsible» y denunció que el Gobierno «no tomó las medidas adecuadas para proteger a la comunidad judía».

Tras el ataque de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023 que desencadenó la guerra en Gaza, Australia ha registrado varios ataques antisemitas.

El gobierno australiano acusó a Irán de estar detrás de ellos y expulsó al embajador.

Este domingo, Irán condenó «el violento ataque» y el portavoz de la cancillería declaró que su país rechaza «el terrorismo».

En octubre de 2024, un incendio destruyó un café kosher en el barrio de Bondi, y en diciembre de ese año otro fuego provocado afectó a la sinagoga Adass Israel, en Melbourne.

Tras el ataque, la playa quedó desierta. Cerca del lugar, una mujer abrazaba con fuerza a su bebé envuelta en una manta térmica de emergencia y algunos testigos, todavía conmocionados, intentaban asimilar el horror.

djw/jm/pc/an/mb-pb/an