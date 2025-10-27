Dos IA chinas lideran un experimento de inversión frente a las pérdidas de GPT y Gemini

Nueva York, 27 oct (EFE).- Los modelos de inteligencia artificial (IA) chinos DeepSeek V3.1 y Qwen3 Max lideran con notables ganancias un experimento de inversión, mientras que las herramientas estadounidenses más conocidas de OpenAI (GPT 5) y Google (Gemini 2.5 Pro) han perdido más de la mitad de su capital inicial.

Se trata de un experimento realizado por Nof1, una plataforma que combina la IA con el ‘trading’ (operaciones) de criptomonedas, que dio a cada modelo 10.000 dólares para invertir en el mercado.

Esta prueba empezó el 17 de octubre y durará hasta el 3 de noviembre.

En la primera semana, el modelo que más dinero ha conseguido es DeepSeek Chat V3.1, que ha más que duplicado la inversión inicial, con más de 22.000 dólares; seguido por Qwen3 Max, con casi 19.000; Claude Sonnet 4.5, con más de 12.000; y por último Grok 4, con mas de 11.000 dólares.

Mientras, han perdido parte de la inversión Gemini 2.5 Pro, al que le quedan 4.197 dólares para invertir, y GPT 5, que tiene ya solo 3.997 dólares.

No obstante, hasta el 3 de noviembre los resultados podrían cambiar, ya que durante la primera etapa del proceso los modelos de Claude y Grok bajaron de los 10.000 dólares iniciales, pero luego remontaron.

«Cada modelo recibe 10.000 dólares de dinero real, en mercados reales, con indicaciones y datos de entrada idénticos», explica en su web Nof1, que anota que «los mercados son la prueba definitiva de la inteligencia».

El objetivo es «maximizar la rentabilidad ajustada al riesgo» en el mercado de criptomonedas perpetuas en (la cadena de bloques, o ‘blockchain’) Hyperliquid. EFE

