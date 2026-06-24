Dos implicados en la masacre de una familia evangélica en Colombia aceptan responsabilidad

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Bogotá, 24 jun (EFE).- Dos hombres implicados en el asesinato del pastor evangélico Marlon Yamith Lora y tres miembros de su familia, cometido en diciembre de 2024 en Aguachica, departamento de Cesar (noreste de Colombia), aceptaron su responsabilidad mediante un preacuerdo con la Fiscalía y serán condenados a penas superiores a 17 años de prisión.

Se trata de Jorge Luis Valderrama Cuba y Leonardo de Jesús Barraza Castillo, que según la Fiscalía, reconocieron su participación en el crimen del pastor; su esposa, Yurlay Rincón, y sus hijos Ángela Natalia y Santiago Lora Rincón, asesinados el 29 de diciembre de 2024 mientras almorzaban en un restaurante de Aguachica.

Según la investigación, los dos procesados se desplazaron desde la ciudad de Barranquilla hasta Aguachica, donde se reunieron con otros dos hombres para coordinar la ejecución del ataque.

Las pesquisas establecieron que los cuatro involucrados llegaron al establecimiento en dos motocicletas y un automóvil. Uno de ellos ingresó al restaurante y abrió fuego contra la familia.

El pastor, su esposa y su hija murieron en el lugar, mientras que Santiago falleció dos días después en un centro médico.

De acuerdo con la Fiscalía, videos de cámaras de seguridad y otros elementos probatorios permitieron determinar que los dos hombres condujeron las motocicletas utilizadas para hacer seguimientos al pastor y transportar al autor material del ataque.

Una jueza penal de Aguachica avaló los preacuerdos suscritos entre los procesados y la Fiscalía, por lo que ambos serán condenados por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado, en calidad de cómplices.

El asesinato de la familia Lora Rincón causó conmoción en Colombia y fue condenado por organizaciones religiosas, defensores de derechos humanos y dirigentes políticos. EFE

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