Dos incendios al oeste de Miami consumen más de 2.300 hectáreas y causan alertas por humo

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Miami (EE. UU.), 17 jun (EFE).- Dos incendios forestales al oeste de Miami han consumido más de 2.300 hectáreas, con un nivel de contención de apenas el 30 %, por lo que las autoridades locales han emitido alertas, ya que el humo podría afectar a la población de dicha ciudad estadounidense.

El fuego alcanza zonas aledañas a las ciudades de Hialeah y Doral, cuyas poblaciones son originarias de Cuba y Venezuela en su mayoría, dentro del condado de Miami-Dade, en el sur de Florida.

El primero de los incendios, llamado ‘Quarry 2’, ha consumido 2.144 hectáreas, mientras que el segundo, ‘Well’, ha afectado a 202 hectáreas, según un mapa del Servicio Forestal de Florida.

El humo ha provocado el cierre de carreteras como la Avenida Krome, como ha informado el Departamento de Policía de Miccosukee.

Mientras, el Departamento de Bomberos de Miami-Dade ha avisado de que, «a medida que las temperaturas aumenten a lo largo del día, se espera que el humo se disipe, pero es posible que los habitantes de las comunidades cercanas todavía vean o huelan humo».

«Mientras los equipos permanecen en el lugar combatiendo los incendios de pasto en el oeste de Miami-Dade, podría haber cierres temporales de carreteras para garantizar la seguridad de los equipos de respuesta y las comunidades circundantes», han indicado los bomberos en sus redes sociales.

Estos incendios ocurren mientras hay una sequía intensa, «extrema» o «excepcional» en casi 70 % del territorio de Florida donde hay alerta por escasez de agua en ciudades como Miami.

En lo que va de año, los incendios forestales en Estados Unidos ya han afectado al doble del territorio que en el mismo lapso de 2025, con más de 32.000 siniestros que han dañado más de 1 millón de hectáreas, de acuerdo con el National Interagency Fire Center del Gobierno federal. EFE

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