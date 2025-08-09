The Swiss voice in the world since 1935

Dos incendios forestales avanzan en California aunque Los Ángeles retira orden de evacuar

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Miami, 9 ago (EFE).- Dos incendios forestales avanzaron este sábado en California, en la costa oeste de Estados Unidos, con un conjunto de casi 44.423 hectáreas afectadas y al menos cuatro heridos, aunque el condado de Los Ángeles levantó las órdenes de evacuación.

El incendio de Gifford, en el Parque Nacional de Los Padres en los condados de San Luis Obispo y Santa María, sumaba este sábado 42.250 hectáreas, con solo un 21 % del fuego controlado, lo que lo convierte en el mayor del año en California, según el sitio oficial de incendios del Gobierno.

Mientras que el incendio Canyon se elevó a unas 2.173 hectáreas, actualizaron este sábado los Departamentos de Bomberos del Condado de Los Ángeles y del Condado de Ventura, que aún así levantaron las órdenes de evacuación obligatoria y las mantuvieron como advertencia.

El fuego de Canyon había provocado el desalojo de más de 4.300 residentes, además de al menos tres heridos en el condado de Los Ángeles y uno más en el de Ventura.

Los bomberos advirtieron de que el clima de este sábado «continuará siendo caliente y seco», con temperaturas mayores a los 32 grados.

«La vegetación históricamente seca contribuye al persistente potencia para un crecimiento rápido y un comportamiento significativo del fuego», expusieron en su informe.

Estos fuegos se registran tras la ola de incendios que tardó más de tres semanas en apagarse por completo en enero en el condado de Los Ángeles, lo que dejó al menos 29 muertos, 150.000 evacuados, más de 16.000 estructuras destruidas, y uno de los desastres naturales más costosos en la historia de Estados Unidos. EFE

ppc/ajs

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
4 Me gusta
8 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
54 Me gusta
63 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR