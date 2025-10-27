Dos influenciadores entre los más votados en consulta legislativa de izquierda colombiana

Bogotá, 27 oct (EFE).- Dos influenciadores sin experiencia política, conocidos como Wally y Lalis, estuvieron entre los más votados el domingo para conformar las listas del partido de izquierdas Pacto Histórico al Senado y Cámara para las elecciones legislativas de 2026, según el escrutinio divulgado este lunes.

El Pacto Histórico, partido del presidente colombiano, Gustavo Petro, eligió el domingo en una consulta interna al senador Iván Cepeda como su candidato presidencial en una jornada en la que sus militantes también escogieron nombres para las elecciones legislativas del próximo 8 de marzo.

Cepeda obtuvo 1.540.391 papeletas (65,13 %) con la totalidad de las mesas escrutadas, mientras que su rival, la exministra de Salud Carolina Corcho, consiguió 678.962 votos (28,70 %).

En la lista del Senado, la mayor votación la obtuvieron los políticos Pedro Flórez (185.029 votos) y Wilson Arias (171.354), y en tercer lugar quedó Walter Rodríguez, conocido como Wally (137.821), influenciador vinculado a Petro desde antes de la campaña presidencial de 2018.

Wally es abogado de profesión y condujo en la televisión pública ‘Política al revés’, un programa en el que, a partir de la sátira, trataba de «desnudar la política colombiana».

Con los votos obtenidos, Wally se situó incluso por delante de nombres tradicionales de la izquierda, como la senadora Aída Avella (50.120 votos), una veterana militante del partido Unión Patriótica, quien sobrevivió a un atentado en 1996.

«¡Gratitud infinita! No les vamos a fallar. Este es el primer paso, hay que seguir trabajando y muy fuerte (…) Vamos por la Presidencia y por ser mayoría en el Congreso porque el proyecto del cambio debe continuar», escribió hoy Wally en su cuenta de X.

Tras las legislativas del 8 de marzo próximo, Colombia celebrará elecciones presidenciales el 31 de mayo y, en caso de ser necesaria una segunda vuelta, será el 21 de junio.

En la lista de aspirantes a la Cámara, la más votada en Bogotá fue la representante María Fernanda Carrascal (65.547 votos), seguida de Laura Daniel Beltrán, la influenciadora Lalis, que obtuvo 26.718 votos.

La periodista e influencer es cercana al proyecto de Petro, al que apoyó en su campaña presidencial en 2022.

En TikTok e Instagram hace denuncias públicas y activismo político.

La tercera plaza fue para la representante María del Mar Pizarro, hija de Carlos Pizarro, exguerrillero del M-19 y candidato presidencial asesinado en 1990, que obtuvo 26.022 votos. EFE

