Dos iraníes imputados en Reino Unido por espiar a la comunidad judía en Londres

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Londres, 18 mar (EFE).- Dos individuos iraníes, uno de ellos con doble nacionalidad británica, han sido imputados este miércoles por cargos relacionados con actividades de espionaje a la comunidad judía de Londres, informó la Policía británica.

Concretamente, los cargos describen a ambos -uno de 40 años, otro de 22- como participantes en «contactos tendentes a prestar asistencia a un servicio extranjero de inteligencia entre julio y agosto del año pasado».

La fiscalía precisó que la «potencia extranjera» para la que espiaban es Irán.

Fueron arrestados el pasado 6 de marzo tras observarse de su parte movimientos de vigilancia a judíos londinenses.

Ambos comparecerán mañana ante el juez.

En el Reino Unido vive una comunidad de unos 300.000 judíos, siendo el segundo país de Europa (tras Francia) con mayor comunidad judía. Las denuncias por actos de antisemitismo son frecuentes y según sus propias organizaciones van en aumento con los años, sobre todo en el espacio virtual. EFE

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