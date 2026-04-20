Dos jóvenes son detenidos tras un intento de incendio contra una sinagoga en Londres

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Dos jóvenes de 17 y 19 años, sospechosos de un intento de incendio contra una sinagoga el sábado por la noche en Harrow, en el noroeste de Londres, fueron detenidos, anunció el lunes la policía de la capital británica.

«Durante la noche, hemos realizado dos detenciones en relación con este incidente. Se trata de dos hombres de 17 y 19 años», declaró Matt Jukes, comisario adjunto de la policía de Londres, a la BBC.

El ataque contra una sinagoga, que no dejó heridos, se produjo en la madrugada del sábado al domingo.

La capital británica ha sido escenario de una serie de ataques de carácter antisemita en las últimas semanas, que han conducido a 15 detenciones, precisó Matt Jukes.

Aunque esta serie de ataques no ha causado heridos, ha creado intranquilidad en la comunidad judía.

El primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, se declaró el domingo «conmocionado» por estos actos antisemitas.

«Es odioso y no será tolerado. Los ataques contra nuestra comunidad judía son ataques contra Gran Bretaña», escribió Starmer en la red social X.

La mayoría de los incidentes fueron reivindicados por un grupo poco conocido, «Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiyya» (Hayi), cuyo nombre significa «Movimiento de los compañeros de la mano derecha del islam».

Dicho grupo ya reivindicó ataques en otros lugares de Europa.

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