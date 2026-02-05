Dos localidades más de Darfur superan umbral de hambruna para desnutrición aguda, dice IPC

3 minutos

El Cairo, 5 feb (EFE).- Las localidades de Um Baru y Kernoi, en el estado occidental sudanés de Darfur del Norte, han superado los umbrales de hambruna por desnutrición aguda, según el último informe de Clasificación Integrada de Seguridad Alimentaria (IPC), que estima en 4,2 millones los casos que se contabilizarán en 2026 en Sudán.

El informe, publicado este jueves, alertó de que en Um Baru se ha registrado una tasa del 52,9 %, casi el doble del umbral de hambruna; mientras que en Kernoi se sitúa en el 34 %, unas cifras que el IPC calificó de «alarmantes» porque sugieren un mayor riesgo de exceso de mortalidad (más muertes de las esperadas en condiciones de crisis).

De hecho, recordó que muchas otras zonas azotadas por la guerra en Sudán son inaccesibles y «podrían estar enfrentando condiciones catastróficas similares», por lo que el informe apuntó que «se desconoce la magnitud real de la situación».

Pese a la falta de acceso, el IPC estimó en casi 4,2 millones los casos estimados de desnutrición aguda en 2026 en todo Sudán, un incremento considerable (13,5 %) en comparación con los 3,7 millones registrados el año pasado.

«Se prevé que el desplazamiento prolongado, el conflicto y la erosión de los sistemas de salud, agua y alimentación aumenten la desnutrición aguda y la inseguridad alimentaria», advirtió el informe, que también calcula que se contabilizarán más de 800.000 casos de desnutrición aguda grave en 2026.

Según un análisis del índice de septiembre pasado, se proyectó la hambruna (fase 5) en las ciudades de Al Fasher (la capital de Darfur del Norte) y Kadugli (la capital de Kordofán del Sur), además de riesgo de hambruna para otras 20 áreas entre octubre y este pasado enero.

El informe recordó que la toma de Al Fasher por parte del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), en octubre tras un largo asedio, provocó un desplazamiento masivo de residentes y de personas desplazadas a zonas circundantes, algo que «agotó todos los recursos» y capacidades de las comunidades locales para hacer frente a la hambruna.

Asimismo, en la vasta y vecina región de Kordofán, epicentro actual de los combates entre el Ejército sudanés y las FAR, los enfrentamientos están interrumpiendo gravemente la producción y el suministro de alimentos básicos, por lo que «es probable» que eso provoque que «más personas se enfrenten al hambre extrema».

La guerra en Sudán, iniciada el 15 de abril de 2023, también ha provocado la muerte de decenas de miles de personas y el desplazamiento interno y externo de otras alrededor de 13 millones, lo que ha convertido al país africano en el escenario de la peor crisis humanitaria del planeta, según la ONU. EFE

