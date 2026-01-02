Dos músicos heridos en un ataque de presuntos extorsionadores a un concierto en Lima

Lima, 2 ene (EFE).- Dos músicos de una banda de cumbia resultaron heridos la madrugada de este martes durante un concierto en Lima, tras ser atacados a disparos por presuntos extorsionados y sicarios que amenazaban a la agrupación desde hacía casi un año, según confirmó el cantante del grupo llamado Carlos Miguel y Orquesta.

El ataque se produjo mientras la banda actuaba en el distrito de Carabayllo, situado en la zona norte de Lima.

En plena presentación del grupo de cumbia, en un escenario al aire libre en la avenida Tupac Amaru, cuatro hombres en dos motos llegaron al lugar y dispararon hacia los artistas, lo cual desató el pánico entre los asistentes y en la confusión los atacantes lograron escapar.

Sin embargo, dos de los músicos resultaron heridos por impactos de balas y trasladados al hospital Sergio Bernales, donde fueron atendidos y permanecen internados.

Uno de los heridos es el guitarrista Carlos Quispe, de 58 años, que recibió el impacto de una bala en el abdomen y el roce de otro proyectil en el cuello, según manifestaron sus familiares a la emisora RPP.

El cantante del grupo, Carlos Miguel, había denunciado, en marzo pasado, que le llegaban mensajes extorsivos a su número de celular, así como a sus músicos, motivo por el cual estaban asustados y «con mucho temor».

En un comunicado publicado este viernes, la agrupación lamentó los hechos violentos ocurridos en Carabayllo, que han dejado a dos de sus integrantes heridos, recibiendo atención médica y con pronóstico reservado.

«Condenamos enérgicamente este acto criminal que no debió ocurrir», expresó el grupo musical.

Añadió que «lamentablemente, orquestas como la nuestra han sido expuestas a situaciones de inseguridad durante mucho tiempo, sin que las autoridades competentes hayan encontrado una solución efectiva».

«No podemos seguir viviendo en un clima de inseguridad y abandono», remarcó la orquesta.

«La indiferencia de las autoridades nos hiere profundamente, ya que todos los que trabajamos de manera honesta hemos sido afectados por esta situación», concluyó.

Este ataque se produce a pesar de que Lima está declarada por el Gobierno del presidente interino José Jerí en «estado de emergencia», desde octubre pasado, para combatir el crimen organizado, lo cual no ha evitado que se sigan produciendo ataques de sicarios contra distintos sectores económicos, incluidos los artistas y grupos musicales.

En octubre pasado se produjo un ataque similar de sicarios contra la popular banda de cumbia Agua Marina, en el distrito de Chorrillos, que dejó cinco heridos por armas de fuego, y, en marzo pasado, murió el cantante del grupo Armonía 10, Paul Flores, por disparos de sicarios al autobús en el que se trasladaba la agrupación por el distrito de San Juan de Lurigancho. EFE

