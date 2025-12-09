Dos manifestantes mueren por disparos en una protesta en el centro de Bolivia

Dos manifestantes murieron este lunes por impactos de bala en el marco de una protesta que bloquea el acceso a un botadero de basura en el departamento de Cochabamba, en el centro del país, informaron fuentes médicas.

Desde hace 12 días, la basura se acumula en la pequeña ciudad de Colcapirhua, de 66.000 habitantes, donde un grupo de manifestantes interrumpe el acceso a un depósito municipal de desechos.

Medios locales informan que un gremio de campesinos que vive en las proximidades exige la delimitación de las fronteras del basural, pues se verían afectados por su expansión.

La mañana de este lunes se desató un enfrentamiento entre los manifestantes y funcionarios municipales para ingresar al botadero, en el que luego intervino la policía con gases lacrimógenos y efectuó arrestos.

«Tenemos que informarles que hubo dos fallecidos», dijo a la prensa el médico Julio César Orozco, director del hospital que los recibió en Cochabamba.

Los cadáveres son de dos hombres, de 38 y 47 años, y presentan heridas de proyectil de arma de fuego en el tórax, agregó.

Hay otros cuatro heridos en ese hospital, dos de ellos de gravedad.

Ni la policía ni la fiscalía se han pronunciado sobre las circunstancias que rodearon la muerte de los manifestantes.

Desde el inicio de la protesta, las autoridades no han establecido diálogo con los movilizados.

«No hemos podido tener contacto porque no hay una persona o grupos de personas que puedan identificarse como dirigentes (…) para escucharlos y tomar nota de las demandas», dijo Marioly Álvarez, representante de la Defensoría del Pueblo, a la radio local San Rafael.

