The Swiss voice in the world since 1935

Dos miembros de la Fed cercanos a Trump votaron en contra de mantener los tipos en julio

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Washington, 20 ago (EFE).- Solo dos de los doce miembros de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal (Fed), Christopher Waller y Michelle Bowman, ambos figuras cercanas al Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, votaron en contra de la decisión de mantener sin cambios los tipos de interés en la última reunión de política monetaria de la entidad celebrada en julio, según las minutas del encuentro publicadas este martes.

El documento se divulga en un momento marcado por las crecientes presiones de la Casa Blanca sobre el presidente de la Fed, Jerome Powell, para que la entidad apueste por una mayor flexibilización monetaria. EFE

asb/psh

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
13 Me gusta
14 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
16 Me gusta
12 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR