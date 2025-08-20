Dos miembros de la Fed cercanos a Trump votaron en contra de mantener los tipos en julio
Washington, 20 ago (EFE).- Solo dos de los doce miembros de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal (Fed), Christopher Waller y Michelle Bowman, ambos figuras cercanas al Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, votaron en contra de la decisión de mantener sin cambios los tipos de interés en la última reunión de política monetaria de la entidad celebrada en julio, según las minutas del encuentro publicadas este martes.
El documento se divulga en un momento marcado por las crecientes presiones de la Casa Blanca sobre el presidente de la Fed, Jerome Powell, para que la entidad apueste por una mayor flexibilización monetaria. EFE
