Dos miembros de la Guardia Revolucionaria mueren en un ataque en el Kurdistán iraní

2 minutos

Teherán, 7 oct (EFE).- Al menos dos miembros de la Guardia Revolucionaria iraní murieron y otros tres resultaron heridos en un ataque “terrorista” de un grupo opositor a la República Islámica en la región de Kurdistán de Irán, en el oeste del país.

“Dos miembros de las fuerzas de seguridad de esta provincia fueron asesinados en un ataque terrorista perpetrado en la ciudad de Sarvabad por miembros de uno de los grupos ‘antirrevolucionarios’ (opositores a la República Islámica)”, informó este martes la Guardia Revolucionaria de la provincia de Kurdistán, citada por la agencia IRNA.

El ataque, realizado “por terroristas crueles”, ocurrió en la noche del lunes y se llevó a cabo mediante el lanzamiento de granadas de mano contra una base de la Guardia, en la que además resultaron heridos tres agentes de seguridad, quienes fueron trasladados de inmediato al hospital.

El cuerpo militar de élite dijo que ha puesto en marcha investigaciones para identificar a los responsables de la acción en esta provincia, donde no son comunes los ataques contra las fuerzas de seguridad.

El Kurdistán iraní es una de las zonas más afectadas por la represión estatal desde la Revolución Islámica de 1979, en una región donde operaban varios grupos opositores a la República Islámica, como el Partido Democrático de Kurdistán de Irán (PDKI) y el grupo nacionalista Komala, que ahora tienen bases en Irak y son considerados terroristas por Teherán.

Durante las protestas desatadas en 2022 en Irán, tras la muerte bajo custodia de la joven Mahsa Amini, detenida por no llevar correctamente el velo islámico, la Guardia Revolucionaria realizó varios bombardeos contra las posiciones de estos grupos en el norte de Irak, acusándolos de fomentar los “disturbios y la agitación a lo largo de la frontera” del país. EFE

