Dos miembros del jurado de Miss Universo renuncian entre críticas por supuesto fraude

Héctor Pereira

Bangkok, 19 nov (EFE).- Dos miembros del jurado de Miss Universo, cuya final se celebra este viernes en Tailandia, han anunciado su renuncia, entre críticas por supuesta falta de transparencia y fraude, que se suman a otras polémicas que han marcado la actual edición.

Se trata del pianista y compositor franco-libanés Omar Harfouch, quien amenazó además este miércoles con emprender acciones legales contra la Organización Miss Universo (MOU, en inglés) después de haber renunciado como juez por sospechas de fraude.

A través de Instagram, el músico dio a conocer su decisión de renunciar al panel de ocho personas que conforman el llamado ‘comité de selección’, encargado de escoger a la ganadora entre 120 participantes, quien recibirá la corona de la actual reina, la danesa Victoria Kjaer.

Según Harfouch, esta semana «se llevó a cabo una votación secreta para preseleccionar a 30 concursantes» que serán anunciadas como clasificadas al comienzo de la gala final, una tarea que, según él, recayó sobre personas que no forman parte del comité de selección.

Al respecto, la MOU respondió que ningún grupo externo al comité de selección había sido formado para evaluar a las candidatas o escoger a las finalistas del certamen, sino que un panel distinto de jueces estudiará y premiará los mejores proyectos sociales impulsados por las competidoras sin que esto impacte en quien ganará la corona.

En el mismo comunicado, la organización advirtió al músico que cualquier uso posterior de la marca Miss Universo, o la simple asociación a ella a través de medios de comunicación, se consideraría sin autorización y por tanto calificaría para acciones legales.

Harfouch indicó hoy en Instagram que, tras consultar con un bufete de abogados de Nueva York, evalúa denunciar formalmente a la MOU por su manejo del caso, lo que incluye presuntos delitos como «fraude, abuso de poder, corrupción, engaño, incumplimiento de contrato, conflicto de intereses y daños morales y reputacionales».

El artista dijo que fue «engañado y utilizado públicamente para dar credibilidad a un proceso electoral que ya estaba viciado».

«Deseo advertir formalmente a todos los jueces… que su participación en el jurado final de Miss Universo podría implicarlos legalmente en un acto de fraude a escala mundial», añadió.

En paralelo, el exfutbolista y entrenador francés Claude Makélélé, a quien se había anunciado como uno de los jueces, dijo escuetamente en su cuenta de Instragram que ya no atenderá Miss Universo 2025, sin dar más explicaciones.

Las renuncias suceden después de otra polémica protagonizada por el director de la franquicia de Miss Universo en Tailandia, el tailandés Nawat Itsaragrisil, quien insultó hace días a la representante de México, Fátima Bosch, en un acto que fue transmitido en línea.

El episodio generó una cascada de críticas a Nawat, que llegaron a provenir de la misma presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, o de ONU Mujeres.

Esta semana, Harfouch había mediado para rebajar las tensiones entre el presidente y propietario de MUO, el mexicano Raúl Rocha, y Nawat, quienes también llegaron a amenazarse con acciones legales.

El lunes, Rocha y Nawat posaron sonrientes en fotografías junto al pianista franco-libanés en Bangkok, y hoy los dos empresarios del mundo de la belleza volvieron a saludarse afectuosamente frente a periodistas al término de la competencia de traje típico sin hacer comentarios sobre la nueva disputa con Harfouch.

La edición 74 de la competición procederá en principio el viernes, con la atención hasta el momento acaparada por las disputas, en lugar de las participantes. EFE

