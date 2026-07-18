Dos militares de EEUU muertos por Irán, que ataca infraestructuras civiles

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Dos militares estadounidenses murieron y uno desapareció en acción en Jordania tras una andanada de ataques con misiles y drones de Irán, que este sábado atacó infraestructuras civiles en el Golfo.

El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) dijo que los soldados murieron el viernes cuando las fuerzas estadounidenses y sus socios se «defendieron contra ataques iraníes con misiles balísticos y drones».

Un militar estadounidense está desaparecido en acción, mientras que otros cuatro han sido evacuados a hospitales jordanos, indicó el CENTCOM en una publicación en X.

Se trata de los primeros soldados estadounidenses muertos desde que retomaron las hostilidades el 7 de julio.

El viernes, un asesor del líder supremo iraní amenazó con entrar en una «fase de ofensiva total» si los ataques estadounidenses continuaban más allá de «dos o tres días».

Irán atacó infraestructuras civiles en Kuwait por segundo día consecutivo. Desde la reanudación de las hostilidades hace más de una semana y el fin del acuerdo marco del 17 de junio, su ejército había apuntado principalmente contra bases estadounidenses.

Según las autoridades kuwaitíes, los ataques dañaron gravemente una instalación petrolera y provocaron un incendio, así como el cierre de varias unidades de producción en una central eléctrica y de desalinización de agua.

Otra instalación similar ya había sido alcanzada el día anterior.

Las autoridades condenaron «los repetidos ataques contra estas instalaciones vitales», que ponen de manifiesto «una actitud hostil sistemática» hacia estas «infraestructuras esenciales y ponen en peligro la vida y la seguridad de la población civil».

Por su parte el Consejo de Cooperación del Golfo, que agrupa a seis países de la región, condenó los ataques iraníes contra infraestructuras civiles y dijo que constituyen «crímenes de guerra».

Irán fue nuevamente bombardeado durante la noche y la ministra de Carreteras y Desarrollo Urbano, Farzaneh Sadegh, acusó al «enemigo» de apuntar a «las vías de comunicación y tránsito del país».

Las autoridades de la provincia de Hormozgán, que da al estrecho de Ormuz y que fue atacada en varias ocasiones en los últimos días, afirmaron que los ataques estadounidenses habían «destruido por completo» una estación de bombeo de agua de mar y un transformador eléctrico de una planta desalinizadora.

El ejército estadounidense, por su parte, indicó que durante la noche atacó en Irán «lugares de vigilancia, infraestructura logística militar, depósitos subterráneos de armas y medios marítimos», sin mencionar objetivos civiles.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el martes que atacaría centrales eléctricas y puentes en Irán la próxima semana, a menos que los iraníes «se sienten a la mesa de negociaciones».

– Amenaza –

De su lado, el líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, amenazó este sábado con infligir una «lección inolvidable» a Estados Unidos tras la reanudación de los ataques contra Irán.

«Ahora que el enemigo estadounidense busca incitar a la guerra (…) debe saber que la querida nación iraní y el frente de la resistencia tienen lecciones inolvidables que ofrecerle», afirmó el ayatolá en un mensaje escrito citado por la televisión estatal.

«La violación repetida» del protocolo de acuerdo «ha demostrado una vez más a todos que la firma del presidente estadounidense no vale nada», añadió.

– Hostilidades sin precedentes –

La guerra, iniciada el 28 de febrero por la ofensiva israeloestadounidense contra Irán, había quedado en suspenso tras el alto el fuego de abril. Pero desde la reanudación de las hostilidades la primera semana de julio, la violencia alcanzó niveles sin precedentes.

Los ataques entre ambas partes son ya diarios y se han visto acompañados de una serie de incidentes marítimos, principalmente en el estrecho de Ormuz.

La reapertura de esta vía estratégica por parte de Irán había sido uno de los principales logros del acuerdo destinado a conducir a la paz, pero el tráfico marítimo vuelve a estar prácticamente paralizado.

Casi una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos transitaba por este estrecho antes de la guerra.

Con el nuevo bloqueo iraní, Estados Unidos volvió a imponer a su vez el bloqueo a los puertos de Irán que había levantado siguiendo el acuerdo marco.

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico iraní, anunciaron este sábado haber «detenido» con drones y misiles a cuatro buques que intentaban cruzar sin su autorización el estrecho, donde, según Teherán, dos petroleros saltaron por el aire al chocar con minas.

«Dos petroleros, que intentaban cruzar el campo de minas situado al sur del estrecho de Ormuz, engañados por los servicios de inteligencia estadounidenses, explotaron y se incendiaron», afirmaron, sin precisar la nacionalidad de los buques ni si hubo víctimas.

El Centcom estadounidense lo desmintió.

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