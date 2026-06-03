Dos ministros renuncian en medio de protestas que exigen la dimisión de Paz en Bolivia

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La Paz, 2 jun (EFE).- Los ministros bolivianos de Educación, Beatriz García, y de Defensa, Marcelo Salinas, renunciaron este martes en medio de las protestas y bloqueos de carreteras que realizan desde hace cinco semanas campesinos, obreros y seguidores del exmandatario Evo Morales para exigir la dimisión del presidente, Rodrigo Paz.

La oficina de comunicación de Educación informó escuetamente que García renunció, mientras que una fuente de la cartera de Defensa confirmó a EFE sobre la dimisión de Salinas, sin dar mayores detalles sobre las causas en ninguno de los dos casos.

García participó, junto al ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, en dos reuniones promovidas por una comisión de mediadores del Legislativo, la Iglesia católica, la Defensoría del Pueblo y activistas de derechos humanos a las que, no obstante, no acudieron los sectores en conflicto.

En el caso de Salinas, medios locales que informaron sobre su renuncia han asegurado que en su lugar asumirá le actual zar antidrogas, Ernesto Justiniano, aunque esto todavía no fue confirmado oficialmente. EFE

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