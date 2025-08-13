Dos muertos, decenas de hospitalizados y cientos de evacuados por incendios en Albania

Skopie, 13 ago (EFE).- Dos personas han fallecido desde ayer en Albania debido a los incendios forestales que han obligado a evacuar a cientos de personas y hospitalizar por inhalación de humo a decenas, según informan este miércoles las autoridades y los medios locales.

El jefe de la Agencia Nacional de Emergencias, Skënder Brataj, anunció una segunda víctima mortal, por asfixia (aún por confirmar cien por cien que es como consecuencia del incendio), después del hombre de 80 años que murió ayer tras incendiarse su propiedad al descontrolarse el fuego que encendió en el patio.

«Estamos en alerta. La situación es crítica, con varios brotes de incendios», advirtió Brataj, según recoge la emisora A2 CNN.

Ese medio informa que durante la pasada noche decenas de personas fueron hospitalizadas por inhalación de humo y que muchas viviendas han quedado completamente destruidas en la zona de Elbasan, en el centro del país.

Seis aldeas que fueron evacuadas, y donde están empadronadas más de 1.200 personas, han quedado totalmente calcinadas y otras dos están en grave peligro.

El Ministerio de Defensa ha informado de que se han registrado 34 focos de incendio en todo el país, de los cuales 27 permanecen activos.

«La situación más problemática continúa en el sur del país, con un alto riesgo para áreas protegidas, viviendas e infraestructura”, señaló el Ministerio en un comunicado.

Unas 10.000 personas, entre bomberos y civiles voluntarios, participan en todo el país en las tareas de extinción, según el canal A2 CNN.

A lo largo de la frontera entre Albania y Grecia se han registrado explosiones de minas terrestres enterradas durante la época de la dictadura comunista albanesa (1946-1991) como defensa frente a una posible agresión griega.

La presencia de esos artefactos explosivos añade más dificultades a las labores de extinción, que están siendo coordinadas con las autoridades griegas, informa la emisora Top Channel.

Ayuda europea en Montenegro

En la vecina Montenegro, los incendios están este miércoles bajo control, después de que un soldado muriera ayer y otro resultara herido durante las tareas de extinción que, desde el lunes, afectaban a varias zonas del país.

En la costa, en Canj y Buljarica, los aviones anfibios de Croacia e Italia, movilizados a través del Mecanismo de Protección Civil de la UE, descargaron alrededor de 300 toneladas de agua sobre los incendios, logrando así controlar las llamas.

Actualmente, los incendios activos se encuentran en Kuci, cerca de la frontera con Albania, en tres ubicaciones, donde hoy se desplegará un helicóptero desde Serbia y un avión desde Montenegro.

Tres fuegos en Macedonia

En Macedonia del Norte, tres incendios forestales en áreas abiertas permanecen activos, de un total de 33 reportados en todo el país en las últimas 24 horas, informó esta mañana el Centro Nacional de Gestión de Crisis.

Sin embargo, por el momento, esos fuegos no representan una amenaza para las zonas pobladas, ya que se encuentran en regiones montañosas elevadas y aisladas.

Los Balcanes Occidentales enfrentan desde el fin de semana una nueva ola de calor, con temperaturas de hasta 41 grados, acompañadas de vientos moderados y sin previsión de lluvias en los próximos días. EFE

