Dos muertos al repeler un ataque contra un puesto de la Gendarmería Real en Marruecos
Rabat, 2 oct (EFE).- Dos personas fallecieron este miércoles en el poblado de Laqliaa, en el sur de Marruecos, durante un intento de asalto a un puesto de la Gendarmería Real, en el marco de los disturbios que afectan a varias localidades del país en el quinto día de protestas juveniles.
Según informaron las autoridades locales de la prefectura de Inezgan-Ait Melloullocales, los efectivos de la Gendarmería habrían abierto fuego para repeler el ataque.
Las mismas fuentes indicaron que los atacantes intentaron apoderarse de municiones, equipo y armas de servicio del personal de la Gendarmería.
«El personal de la Gendarmería de Laqlia se vio obligado a usar sus armas de servicio la noche del miércoles 1 de octubre de 2025 en legítima defensa para repeler un ataque y asalto a una comisaría de la Gendarmería Real», apuntaron. EFE
fzb/rrt