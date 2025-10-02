Dos muertos al repeler un ataque contra un puesto de la Gendarmería Real en Marruecos

3 minutos

(Actualiza con algunos detalles de los disturbios)

Rabat, 2 oct (EFE).- Dos personas fallecieron este miércoles en el poblado de Laqliaa, en el sur de Marruecos, y otras resultaron heridas durante un intento de asalto a un puesto de la Gendarmería Real, en el marco de los disturbios que afectan a varias localidades del país en el quinto día de protestas juveniles.

Según informaron las autoridades locales de la prefectura de Inezgan-Ait Melloul, los efectivos de la Gendarmería habían abierto fuego para repeler el ataque.

Las mismas fuentes indicaron que los atacantes intentaron apoderarse de municiones, equipo y armas de servicio del personal de la Gendarmería.

«Los efectivos de la Gendarmería de Laqliaa se vieron obligados a usar sus armas de servicio en la noche del miércoles 1 de octubre de 2025 en legítima defensa para repeler un ataque y asalto a una comisaría de la Gendarmería Real», apuntaron.

Las fuentes detallaron que los fallecidos participaron inicialmente junto a un grupo de personas en disturbios, apedrearon y asaltaron la comisaría pero los efectivos marroquíes lograron dispersarlos mediante gases lacrimógenos.

«Sin embargo, los atacantes, reforzados por un numeroso grupo de alborotadores, atacaron de nuevo el puesto de la Gendarmería Real, armados con armas blancas», según las mismas fuentes que apuntaron que los atacantes lograron apoderarse de un vehículo y cuatro motos de esta fuerza.

El vehículo y una parte del edificio de la comisaría fueron incendiados, explicaron las fuentes que añadieron que los asaltantes intentaron confiscar la munición y las armas de los gendarmes.

Apuntaron que la Fiscalía competente abrió una investigación sobre lo ocurrido para esclarecer las circunstancias de estos hechos, identificar a los implicados en estos sucesos y determinar las consecuencias legales de los mismos.

Varias localidades en Marruecos fueron escenario esta noche de varios actos de violencia y vandalismo en el quinto día de protestas juveniles convocadas estos días por un grupo anónimo autodenominado ‘GENZ212’ mediante plataformas como Discord.

En la ciudad de Salé, vecina de Rabat, EFE pudo comprobar en el lugar vidrios rotos en las fachadas de un centro comercial, así como un contenedor de basura volcado en medio de la calle.

Además, en la misma ciudad, concretamente en el barrio Amal, un grupo de personas atacó e incendió una agencia bancaria y un comercio cercano, según comentaron a EFE los periodistas que estaban en el lugar.

En el poblado de Sidi Taibi, a unos 37 kilómetros al norte de Rabat, un grupo de personas apedrearon un autobús y atacaron una agencia bancaria, según contó a EFE un periodista en el lugar.

Por otra parte, varios vídeos que circulan en las redes sociales -que EFE no pudo comprobar- y medios locales informaron sobre disturbios ocurridos también en otras localidades como Tarudant (sur) y Tánger (norte).

Un responsable de la Presidencia de la Fiscalía marroquí advirtió este miércoles que las fiscalías de los distintos tribunales del país actuarán con la máxima «firmeza» ante los actos de vandalismo, incendios y violencia con sanciones «ejemplares».

La misma fuente indicó que estos actos pueden ser castigados con penas de hasta 20 años de prisión y en caso de agravantes, la pena puede llegar a la perpetuidad. EFE

