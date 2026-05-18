Dos muertos en bombardeo israelí en el este del Líbano, mientras siguen los ataques en sur

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Beirut, 18 may (EFE).- Al menos dos palestinos murieron este lunes, entre ellos una niña, y otras dos resultaron heridos en un bombardeo israelí contra una vivienda en el Valle de la Bekaa, en el este del Líbano, mientras el sur del país sigue concentrando el grueso de los ataques, tanto aéreos como terrestres.

«El ataque del enemigo israelí contra el pueblo de Douris, en el distrito de Baalbek, causó dos muertos, entre ellos una niña; así como dos heridos, que son una mujer y un menor. Todos ellos son palestinos», informó el Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano en un comunicado.

El departamento gubernamental no ofreció detalles sobre la identidad de las víctimas, como viene siendo habitual, aunque la Agencia Nacional de Noticias (ANN) aseguró que los fallecidos son un comandante del movimiento Yihad Islámica Palestina (YIP) y su hija adolescente.

Desde la entrada en vigor de un alto el fuego técnico entre el Líbano e Israel hace alrededor de un mes, el este del país apenas ha sido objeto de bombardeos por parte del Estado judío, que concentra casi todos los sus ataques en la región meridional.

Según la ANN, allí han sido alcanzadas en lo que va de lunes localidades como Haris, Khirbet Selm, Tebnine, Zawtar al Sharqiya, Froun o Deir al Zahrani, esta última donde quedó destruido un complejo de apartamentos residenciales y comercios a causa de las bombas.

Pese al cese de hostilidades en vigor, que fue extendido recientemente por 45 días más, Israel continúa atacando el territorio libanés de forma diaria y lleva a cabo demoliciones de viviendas en las áreas que ocupa en el sur del Líbano.

Desde el inicio del conflicto el pasado 2 de marzo, las autoridades libanesas han contabilizado 2.988 muertos y 9.210 heridos a causa de estas acciones. EFE

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