Dos muertos en choque que involucró auto de Juegos y cuyos ocupantes salieron ilesos

Asunción, 13 ago (EFE).- Una pareja de hermanos falleció este miércoles en un accidente de tránsito en una carretera de la ciudad paraguaya de Luque (centro), vecina a Asunción, en el que estuvo involucrado un vehículo con cuatro colaboradores de los Juegos Panamericanos ASU2025, que salieron ilesos, informaron fuentes policiales y de la organización del torneo deportivo.

Los hermanos, un hombre y un mujer, de 36 y 33 años, respectivamente, murieron en el accidente -al parecer un choque frontal entre ambos vehículos-, ocurrido entre las ciudades de Luque y San Bernardino, mientras que la hija de 13 años de la segunda resultó con «heridas leves», informó el capitán César Benítez, tercer comandante del Cuerpo Bomberos Voluntarios del Paraguay.

Benítez agregó que los cuatro ocupantes del otro vehículo, que colaboraba con la organización de los Juegos Panamericanos, resultaron ilesos del accidente.

De su parte, el Comité Organizador de los Juegos Panamericanos ASU2025 emitió un comunicado en el que sostuvo que el vehículo involucrado pertenecía a una empresa terciarizada que trasladaba a una persona de su equipo y a dos voluntarios.

La organización deportiva lamentó el fallecimiento de los dos ocupantes del otro vehículo y expresó sus condolencias a la familia y sus amigos «acompañándolos con respeto y solidaridad en su dolor».

Asimismo, aseguró que los colaboradores «se encuentran en buen estado de salud y están recibiendo la debida asistencia y contención».

La empresa involucrada en el accidente se ha puesto a disposición de las autoridades para apoyar en todas las investigaciones de lo sucedido, indicó el Comité Organizador.EFE

