Dos muertos en Dnipró en el último ataque nocturno ruso

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Kiev, 20 may (EFE).- Dos personas han muerto y otras seis han resultado heridas en la ciudad de Dnipró del centro-este de Ucrania en un nuevo ataque nocturno ruso contra la retaguardia ucraniana, según informaron las autoridades regionales y el Ejército.

Según ha informado el gobernador de la región de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha, el ataque causó daños en un almacén y en varias viviendas de la ciudad de Dnipró, capital de la citada región.

Ganzha explicó que los rusos lanzaron contra la región un misil y numerosos drones.

Las autoridades ucranianas han informado asimismo de daños en una infraestructura crítica de Odesa en el ataque ruso de esta madrugada.

Según la Fuerza Aérea ucraniana, Rusia lanzó contra el conjunto de Ucrania en las primeras horas del miércoles un misil balístico Iskander-M y 154 drones de larga distancia de los que 131 fueron neutralizados por las defensas ucranianas.

El misil y 23 drones impactaron en veinte localizaciones distintas de Ucrania no especificadas por la Fuerza Aérea. EFE

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