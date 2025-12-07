Dos muertos en el naufragio de un barco en el Golfo de Urabá, en el Caribe colombiano

2 minutos

Bogotá, 6 dic (EFE).- Al menos dos personas murieron y 49 fueron rescatadas luego de que una embarcación en la que se transportaban 51 viajeros naufragó en el Golfo de Urabá, en el Caribe colombiano, informó este sábado la Armada.

La embarcación ‘Mi consentida’, que cubría la ruta entre Acandí, departamento del Chocó, y Turbo, en el vecino Antioquia, «sufrió un ingreso de agua que provocó su hundimiento», dijo la Armada en un comunicado.

El naufragio tuvo como origen una avería en el casco de la embarcación, al parecer por el «impacto con un tronco de madera flotante. Gracias a la rápida reacción de varias embarcaciones civiles que se encontraban en el área, 49 personas fueron rescatadas», añadió la información.

El personal de Guardacostas de Urabá verificó la condición de los rescatados en el muelle al que fueron transportados. Durante esta revisión, fueron informados sobre la ausencia de dos personas que también viajaban en la motonave.

«En el desarrollo de la operación de rescate, una motonave civil reportó el hallazgo y rescate de dos cuerpos sin vida. La unidad de Guardacostas acompañó su traslado a un muelle de la región, donde fueron recibidos por personal de la Policía», detalló la Armada.

La Alcaldía de Acandí confirmó en un comunicado que 49 personas fueron rescatadas y trasladadas al muelle turístico de Turbo. «Gracias a la rápida reacción de pescadores, lancheros de la zona y a las labores de búsqueda y rescate de las autoridades, se logró evacuar con vida a 49 personas, quienes fueron trasladadas al muelle turístico de Turbo». EFE

