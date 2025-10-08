Dos muertos en Gaza intentando coger comida en el tercer día de negociaciones de paz

Gaza, 7 oct (EFE).- Dos personas murieron este miércoles en la Franja de Gaza cuando intentaban coger comida de dos de los puntos de entrega de ayuda humanitaria establecidos en el enclave palestino por la polémica fundación estadounidense GHF, según indicó un recuento en las morgues de los hospitales del territorio y confirmaron fuentes locales.

Las fuentes no detallaron en qué circunstancias fallecieron estas dos personas, aunque desde que se montaron estos puntos de reparto muchos palestinos que van a buscar ayuda han sido blanco de bombardeos o disparos del Ejército israelí.

Dicho recuento, elaborado por informadores gazatíes y que engloba datos desde la medianoche hasta las 15.30 hora local (12.30 GMT), recoge además dos cadáveres recuperados en la ciudad de Gaza (norte) y el fallecimiento de un palestino en el sur a causa de heridas sufridas en días anteriores.

Fuentes locales en el enclave informaron a EFE que los dos muertos se produjeron en los puntos de distribución de la estadounidense Fundación Humanitaria para Gaza (HGF) llamados SDS2, ubicado en Rafah, en el extremo sur de Gaza, y en el SDS4, localizado en el centro de Gaza, debajo del corredor de Netzarim que lo separa de la ciudad de Gaza.

Israel ha reducido sus ataques en Gaza después de que el pasado sábado el presidente estadounidense, Donald Trump, le pidiera parar su ofensiva en la Franja ante el anuncio de Hamás de que se sentaría a negociar el plan estadounidense para el fin de la guerra.

El domingo, el Gobierno israelí confirmó que el Ejército ponía en pausa «ciertos ataques» en Gaza, permitiendo en exclusiva acciones con fines defensivos.

Si bien el sábado se registraron 63 muertos por fuego israelí, según el Ministerio de Sanidad de Gaza, el domingo esta cifra se redujo a 19, el lunes a 12 -según el recuento de periodistas- y este martes a 8, de acuerdo con Sanidad.

El controvertido sistema de reparto que desde finales de mayo, tras dos meses de bloqueo total a la entrada de comida por parte de Israel, se puso en marcha en Gaza a través de puntos establecidos por la GHF, ha causado más de 2.600 muertos desde entonces, según denuncia el Ministerio gazatí.

Muchas muertes se producen porque estos puntos están situados en zonas militarizadas y el Ejército israelí abre fuego contra las multitudes que se acercan a coger la ayuda, han denunciado reiteradamente el gobierno gazatí y las organizaciones humanitarias, y constató EFE en una ocasión en uno de ellos.

La GHF, formada por mercenarios estadounidenses y cuya financiación es opaca, opera allí por instrucción de Israel, que desconfía del reparto de la ayuda por parte de la ONU afirmando, sin pruebas, que parte de esa comida se la queda Hamás.

Antes, la ONU tenía un sistema de reparto en cientos de puntos de Gaza, pero ahora la comida solo entra, o bien a través de la fundación estadounidense, o bien en los camiones de organizaciones humanitarias que Israel sí deja pasar, pero que son insuficientes para alimentar a los habitantes en la Franja, cuya zona norte está en situación de hambruna. EFE

