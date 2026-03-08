Dos muertos en Gaza por un bombardeo de un dron israelí

1 minuto

Gaza, 8 mar (EFE).- Dos personas murieron y cuatro más resultaron heridas en el ataque perpetrado este domingo por un dron israelí cerca de la Universidad Al Azhar de la ciudad de Gaza, en el centro del enclave palestino, confirmaron a EFE fuentes de los servicios de ambulancias gazatíes.

Según dichas fuentes, el ataque se produjo contra un grupo de personas y los muertos y heridos fueron trasladados al Hospital de Campaña Americano.

El Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por el grupo islamista palestino Hamás, informó este domingo de que ayer sábado se registró un muerto en el enclave palestino por fuego israelí.

Al respecto, el Ejército israelí dijo que se trataba de un miliciano de Hamás que planeaba llevar a cabo «un ataque como francotirador» contra sus tropas en Jan Yunis, al sur de la Franja de Gaza.

Casi a diario, Israel bombardea de forma esporádica o dispara contra palestinos que -alega- se acercan demasiado a las tropas o cruzan la línea amarilla, la demarcación no explícita en la que siguen apostadas y desde donde aún controlan militarmente más de la mitad del enclave.

Unos ataques que, pese a haber disminuido, no han cesado desde el inicio de la ofensiva que Israel mantiene contra Irán junto a EE.UU. desde hace más de una semana.

En total, desde que Israel empezara su guerra contra Gaza, más de 72.100 palestinos han muerto -entre ellos más de 20.000 niños- y alrededor de 171.800 personas han resultado heridas, según el ministerio de Sanidad gazatí. EFE

