Dos muertos en la región rusa de Bélgorod a causa de un ataque con drones ucranianos

Moscú, 15 sep (EFE).- Dos personas murieron este lunes tras un ataque con drones ucranianos contra la región rusa de Bélgorod, fronteriza con Ucrania, informaron las autoridades locales.

«Murieron dos civiles. Una mujer falleció en el lugar a causa de sus heridas. Otra mujer fue trasladada al hospital en estado grave. Los médicos lucharon por su vida, pero sus lesiones le hacían imposible seguir con vida», escribió en Telegram el gobernador regional, Viacheslav Gladkov.

Además, el jefe de la región, cuyo partido fue reelegido en los comicios del fin de semana con un 73 % de los votos, comunicó la muerte de otro residente que fue herido en un ataque el pasado 25 de abril.

«Además, tres personas resultaron heridas en Golovchino. Dos automóviles resultaron dañados en el lugar de los ataques, uno de los cuales fue completamente destruido», añadió Gladkov.

La noticia tiene lugar después de que el Ministerio de Defensa notificara haber abatido 10 drones ucranianos desde anoche y un total de 82 drones en las últimas 24 horas.

Según la nota castrense, los sistemas de defensa antiaérea interceptaron anoche seis drones que sobrevolaban la región rusa de Bélgorod.

La semana pasada, el Kremlin reconoció por primera vez el viernes que las negociaciones de paz con Ucrania están estancadas.EFE

