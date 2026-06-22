Dos muertos en las regiones rusas de Kursk y Bélgorod por ataques ucranianos

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Moscú, 22 jun (EFE).- Dos personas -una de la región de Kursk y otra de la vecina Bélgorod- murieron este lunes a consecuencia de los ataques ucranianos, informaron las autoridades locales.

«Un dron ucraniano atacó la aldea de Vigornoe, en el distrito de Timski. (…) Como consecuencia, falleció una lugareña», escribió en redes sociales el gobernador de Kursk, Alexandr Jinshtéin.

Mientras, las autoridades de Bélgorod, otra región rusa en la frontera con Ucrania, informaron de la muerte del conductor de un autobús por otro ataque enemigo con dron.

Solo la semana pasada en Bélgorod, según datos oficiales, murieron tres personas y más de 40 resultaron heridas.

Las defensas antiaéreas rusas derribaron esta noche hasta 80 drones ucranianos que se dirigían a atacar la capital rusa, que se ha convertido en uno de los principales objetivos por parte de Kiev.

A la vez, el Ministerio de Defensa informó sobre la neutralización de más de 300 drones ucranianos durante el último ataque nocturno contra el país.

Los drones fueron abatidos en las regiones de Bélgorod, Briansk, Volgogrado, Vorónezh, Kaluga, Kursk, Rostov, Tambov, Tver, Tula, Smolensk, Krasnodar y la región de Moscú. EFE

mos/llb