Dos muertos en Omán por un ataque con drones

Redacción internacional, 13 mar (EFE).- Dos personas murieron este viernes en Omán después de que dos drones impactasen contra la gobernación de Sohar, antigua capital del país, según una fuente de seguridad citada por la agencia estatal.

El primer avión no tripulado cayó en la zona industrial de Al-Awahi, provocando la muerte de dos trabajadores extranjeros y dejando varios heridos. El segundo dron impactó en una zona abierta, sin que se registraran víctimas.

Las autoridades de Omán continúan gestionando los dos incidentes y llevando a cabo investigaciones, sin que se haya mencionado la autoría del ataque.

Estas muertes se producen mientras continúa la guerra de EE. UU. e Israel contra Irán, a punto de cumplirse las dos semanas del inicio del conflicto.

La mayoría de los países de Oriente Medio que albergan bases militares o legaciones de Estados Unidos han sido objetivo de ataques iraníes, si bien Omán no permite que se usen sus bases para lanzar ataques directos contra la República Islámica.

Este jueves, tras un ataque con drones que provocó un incendio en tanques de combustibles del puerto omaní de Salalah, Teherán dijo que este país del golfo Pérsico es «amigo y hermano» y aseguró estar investigando el incidente. EFE

