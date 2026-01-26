Dos muertos en un ataque de EEUU contra una presunta embarcación de narcotraficantes en el Pacífico

afp_tickers

2 minutos

El ejército estadounidense anunció el viernes que dos presuntos narcotraficantes murieron en un nuevo ataque contra una embarcación en el Pacífico oriental, y que la Guardia Costera busca a una tercera persona que sobrevivió.

«La inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y que estaba involucrada en operaciones de narcotráfico», señaló el Comando Sur de Estados Unidos en una publicación en X que incluía un video de una lancha que es destrozada por una explosión.

En las imágenes se ven a tres personas a bordo de la embarcación antes del ataque. El Comando Sur dijo que «de inmediato» notificó a la Guardia Costera de Estados Unidos para que buscaran al sobreviviente.

La administración del presidente Donald Trump comenzó a bombardear presuntas lanchas de contrabando a principios de septiembre, al insistir en que libra una guerra contra supuestos «narcoterroristas» que operan desde Venezuela.

Pero no ha proporcionado pruebas concluyentes de que las embarcaciones estén involucradas en el narcotráfico, lo que ha suscitado un intenso debate sobre la legalidad de las operaciones.

Los ataques ya han dejado al menos 110 muertos en el Caribe y el Pacífico.

Expertos en derecho internacional y grupos de derechos humanos dicen que los ataques probablemente equivalen a «ejecuciones extrajudiciales», pues aparentemente apuntan contra civiles que no representan una amenaza inmediata para Estados Unidos.

La operación de este viernes es la primera desde finales del año pasado, y también la primera desde que las fuerzas estadounidenses capturaron al líder venezolano Nicolás Maduro en una incursión militar en Caracas a principios de enero.

wd/dw/cr/mel