Dos muertos en un ataque israelí en Gaza contra una empresa que trabaja para Al Jazeera

1 minuto

Gaza, 19 oct (EFE).- Un técnico de difusión y el hijo de un fotoperiodista murieron este domingo en un bombardeo israelí en Gaza contra la sede de una empresa subcontratada del canal emiratí Al Jazeera para hacer sus retransmisiones en directo, informó a EFE un trabajador de esa compañía, Palestinian Media Production (PMP).

El ataque ocurrió en la zona de Zuwaida, ubicada en el centro de la Franja palestina, como parte de una serie de bombardeos lanzados por Israel por lo que el Ejército israelí alega como violaciones del alto el fuego, tras unos enfrentamientos entre milicianos palestinos y las tropas en el sur de la Franja de los que se ha desvinculado Hamás.

Según una foto del ataque publicada en redes sociales, se ven manchas de sangre en el suelo cerca de una furgoneta en la que se lee el logo de la empresa con el cristal roto y junto a ella un trípode de cámara aún en pie.

Los fallecidos, según la misma fuente, son Ahmed Abu Mteir, técnico de difusión, y un chico llamado Ammar, hijo del fotoperiodista Mohammed Al Zaaneen. EFE

