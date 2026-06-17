Dos muertos en un bombardeo dirigido del Ejército israelí en un café del sur de Gaza

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Jerusalén, 17 jun (EFE).- Dos personas murieron y otras seis resultaron heridas este miércoles en un bombardeo con un dron lanzado por el Ejército de Israel en un café en la playa en el sur de Gaza, informó el Hospital Nasser de la ciudad de Jan Yunis.

Consultado por EFE, el Ejército de Israel aseguró que era un ataque dirigido contra «terroristas», término que utiliza habitualmente para referirse a sus objetivos, si bien no determinó la identidad de los fallecidos o si pertenecían a algún grupo armado de la Franja.

Imágenes del ataque compartidas en canales palestinos muestran una mesa improvisada bajo una sombrilla, ahora destruida, en la playa de la zona costera de Mawasi (suroeste). Bajo ella hay tendidos varios cuerpos y una persona que se arrastra para alejarse del lugar.

Mawasi, en las playas al oeste de Jan Yunis, ha sido durante la mayor parte de la ofensiva israelí una de las zonas más densamente pobladas de la ya de por sí atestada Franja de Gaza, al haber sido establecida en numerosas ocasiones por el Ejército como el área a la que la población debía desplazarse si quería escapar de los ataques.

Israel ha aumentado en las últimas semanas sus ataques dirigidos contra objetivos, que habitualmente justifica como ataques contra «terroristas» para identificar días después a los fallecidos como miembros de Hamás o la Yihad Islámica Palestina.

Hoy, el Ejército israelí anunció la identidad de un fallecido en un bombardeo el sábado en el centro de Gaza, asegurando que se trataba de Muhammad Nimruti, al que atribuyó el rango de «comandante de pelotón» del brazo armado de Hamás.

La cifra de gazatíes muertos en ataques israelíes durante el alto el fuego (en vigor desde 2025) superó este miércoles los 1.000, según el Ministerio de Sanidad del Gobierno de Hamás en el enclave.

En total son más de 73.000 desde el 7 de octubre de 2023, cuando Israel lanzó su ofensiva contra Gaza en represalia por el ataque de las milicias del enclave, lideradas por Hamás, contra su territorio, en el que murieron 1.200 personas y otras 251 fueron secuestradas.EFE

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