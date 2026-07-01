Dos muertos en un bombardeo israelí en la ciudad de Gaza, más de 1.050 durante la tregua

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Jerusalén, 1 jul (EFE).- Dos personas resultaron muertas y un número indeterminado heridas al bombardear este miércoles un dron israelí a un grupo de palestinos en el barrio de Sheij Radwan, en el noroeste de la ciudad de Gaza, informaron los hospitales gazatíes Shifa y Al Saraya, donde fueron trasladados los cadáveres.

Según la agencia de noticias palestina Wafa, el bombardeo se produjo en las inmediaciones de la escuela Dar al Arqam, utilizada habitualmente por la población como refugio debido a la destrucción de la mayoría de infraestructuras gazatíes en ataques de Israel.

El último recuento del Ministerio de Sanidad gazatí, actualizado hasta ayer (martes), eleva a 1.053 los muertos en ataques israelíes desde que entró en vigor la tregua en octubre de 2025.

El servicio de emergencias gazatí de Defensa Civil denunció este miércoles que sus equipos solo han podido atender al 49,8 % de las llamadas de socorro recibidas, debido a la falta de equipos, desde que Israel lanzó su ofensiva en la Franja como represalia por los ataques cometidos el 7 de octubre de 2023 contra territorio israelí por el grupo islamista palestino Hamás con el apoyo de Yihad Islámica y otras milicias locales, en los que murieron 1.200 personas y otras 251 fueron secuestradas y trasladadas a Gaza.

Más de 73.000 personas han muerto en Gaza por ataques israelíes desde el 7 de octubre de 2023, según el Ministerio de Sanidad gazatí, controlado por Hamás. EFE

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