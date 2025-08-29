Dos muertos por ataques rusos en la región ucraniana de Dnipropetrovsk
Varios ataques rusos con drones causaron dos muertos y un herido en la región de Dnipropetrovsk, en el centro-este de Ucrania, afirmó la administración militar de esa zona.
«Lamentablemente, dos personas murieron, un hombre y una mujer», indicó Sergii Lisak, jefe de la administración militar de la región, en la plataforma Telegram. Otra mujer resultó herida, agregó.
El funcionario también precisó que ocho drones rusos fueron derribados.
Ucrania reconoció el martes por primera vez que soldados rusos penetraron en esta región, en la que Moscú reivindicó que estaba avanzando desde julio.
