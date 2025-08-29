The Swiss voice in the world since 1935

Dos muertos por ataques rusos en la región ucraniana de Dnipropetrovsk

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
1 minuto

Varios ataques rusos con drones causaron dos muertos y un herido en la región de Dnipropetrovsk, en el centro-este de Ucrania, afirmó la administración militar de esa zona. 

«Lamentablemente, dos personas murieron, un hombre y una mujer», indicó Sergii Lisak, jefe de la administración militar de la región, en la plataforma Telegram. Otra mujer resultó herida, agregó.

El funcionario también precisó que ocho drones rusos fueron derribados.

Ucrania reconoció el martes por primera vez que soldados rusos penetraron en esta región, en la que Moscú reivindicó que estaba avanzando desde julio. 

ms/phs/es/arm

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
23 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR