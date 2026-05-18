Dos muertos por sismo de magnitud 5,2 en el sur de China, según medios estatales
Un sismo de magnitud 5,2 sacudió el lunes la región de Guangxi, en el sur de China, y causó la muerte de dos personas y el derrumbe de 13 edificios, informaron medios estatales.
La emergencia se registró en la ciudad de Liuzhou, en Guangxi, a las 12H21 de la madrugada del lunes (16H21 GMT del domingo), señaló la agencia oficial de noticias Xinhua, y añadió que una persona seguía desaparecida por la mañana.
La cadena estatal CCTV identificó a los fallecidos como un pareja, un hombre de 63 años y una mujer de 53, y señaló que continuaban las labores de búsqueda y rescate de la persona desaparecida.
Las autoridades evacuaron a más de 7.000 personas de la zona, agregó.
Videos difundidos por CCTV mostraban a personas que huían de edificios de gran altura y montones de escombros junto a viviendas destruidas.
Los terremotos son relativamente frecuentes en China.
En enero del año pasado, un devastador sismo en la remota región del Tíbet causó al menos 126 muertos y dañó miles de edificios.
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