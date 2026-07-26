Dos muertos y 25 heridos en supermercado de urbe ucraniana de Chernígov por ataque ruso

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(Actualiza con nuevo balance de heridos, que asciende a 25)

Berlín, 26 jul (EFE).- Dos personas murieron y otras 25 resultaron heridas al atacar Rusia un supermercado de la ciudad de Chernígov, en el norte de Ucrania, informaron este domingo las autoridades locales ucranianas.

«El enemigo ha atacado durante el día el supermercado ATB. Como consecuencia del ataque, han fallecido dos personas, entre ellas un menor de 10 años», escribió en su cuenta de Telegram el responsable de la Administración Militar de Chernígov, Dmitro Brizhinski.

Otras 25 personas resultaron heridas, según el último balance del Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania.

Brizhinski acompañó la información sobre el ataque con una imagen del edificio que albergaba el supermercado, cuyos alrededores estaban llenos de escombros, y de cuyo interior salía una columna de humo.

Este ataque se produjo a plena luz del día, después de que la pasada madrugada Rusia atacó a Ucrania con un total de ocho misiles y 136 drones, según los datos publicados por la Fuerza Aérea de Ucrania en su cuenta de Telgram.

Dos de esos misiles y 27 aparatos no tripulados consiguieron impactar en sus objetivos. EFE

smm/fpa/cpy