Dos muertos y cuatro heridos en el ataque israelí a un edificio en la ciudad de Gaza

1 minuto

Jerusalén, 28 oct (EFE).- Dos personas murieron y otras cuatro resultaron heridas tras el bombardeo a una casa de la familia Al Banna en el barrio de Sabra del sur de la ciudad de Gaza, informó la Defensa Civil de la Franja.

En un comunicado, este cuerpo de rescate confirmó los primeros fallecidos en la oleada de ataques que lanzó este martes por la noche Israel en Gaza como respuesta a lo que el Gobierno israelí calificó como violaciones del alto el fuego por parte de Hamás. EFE

mt/vh