Dos muertos y más de 300 damnificados deja un fuerte temporal en Chile

afp_tickers

Compartir

1 minuto

Al menos dos personas murieron y 300 más resultaron damnificadas por un fuerte temporal que azota el centro y sur de Chile, informaron este sábado las autoridades.

Las lluvias han provocado desbordes e inundaciones que mantienen bajo emergencia a diversas comunas entre las regiones del Maule y Los Lagos.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, confirmó el fallecimiento de dos personas en la región de Los Ríos.

«Quisiéramos dar cuenta como gobierno del fallecimiento de dos personas en el contexto de este evento meteorológico en la Región de Los Ríos tras la caída de un árbol a su vehículo», señaló Pavez.

Las autoridades se mantienen en alerta por las persistentes lluvias, fuertes vientos y el aumento del caudal de ríos en el país. En julio, un fuerte temporal dejó 13 muertos y al menos 4.000 viviendas resultaron dañadas en Chile.

La dirección nacional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) contabilizó el sábado 347 personas damnificadas y 2.052 aisladas, la mayoría por crecidas de los ríos.

El Senapred emitió también 13 alertas de evacuación ante la crecida de los afluentes y vientos con rachas de más de 100 kilómetros por hora.

cm/cr