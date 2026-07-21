Dos muertos y nueve heridos en la región rusa de Bélgorod por ataques ucranianos

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Moscú, 21 jul (EFE).- Dos personas murieron este martes y otras nueve resultaron heridas en ataques ucranianos contra la región rusa de Bélgorod, informaron las autoridades locales.

Según el gabinete de crisis creado en la provincia, un hombre falleció hoy en la localidad de Shebékino cuando su vehículo fue alcanzado por un dron ucraniano.

La segunda muerte también se produjo por un ataque con dron a un automóvil que se incendió al instante, sin la posibilidad de evacuar al conductor.

La jornada del lunes fue una de las más mortíferas en Bélgorod, según el gobierno regional, que informó hoy de 8 muertos y 77 heridos registrados la víspera en la región rusa como consecuencia de incesantes ataques de las fuerzas de Kiev.

Las autoridades locales también reconocieron hoy que los bombardeos contra el territorio ruso han dañado la presa de un embalse.

«Las autoridades toman todas las medidas necesarias para evitar riesgos para la población. La situación está bajo control», aseguraron. EFE

mos/mra